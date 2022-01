Achttien agenten Noord-Nederland deelden dierenporno in appgroep

Met 145 km/u door de Hondsrug­tun­nel: snelheids­dui­vels raken rijbewijs en auto kwijt

Met een snelheid van 145 kilometer per uur reden gisteravond twee bestuurders door de Hondsrugtunnel in Emmen. Een overschrijding van maar liefst 95 kilometer per uur.

28 december