Advocaat vader Gerrit Jan van D. overweegt juridische stappen tegen publicatie boek Spookhoeve Ruinerwold

Twee journalisten van de Telegraaf schreven een boek van 176 pagina’s over de ‘gruwelijke praktijken’ van de vader uit Ruinerwold, waarvan zijn negen kinderen het slachtoffer werden. Het boek, dat binnen drie maanden is geschreven, verschijnt vrijdag. Zes van die kinderen zaten vanaf 2011 volgens het Openbaar Ministerie onder psychische dwang in een boerderij in Ruinerwold. Half oktober vorig jaar werden ze gevonden.

De schrijvers van het boek, Silvan Schoonhoven en Marcel Vink, hadden naar eigen zeggen toegang tot exclusieve bronnen en spraken vrienden, bekenden, buren en betrokkenen. ,,Ze kregen zelfs inzage in delen van het geheime strafdossier”, meldt hun uitgever Nieuw Amsterdam.

Incompleet en onjuist beeld

Advocaat Snorn heeft het boek nog niet gelezen. Hij is op voorhand al uiterst kritisch. ,,Als je een goed boek wilt schrijven, zorg je dat je informatie compleet is. Het ligt al in de winkels nog voordat de strafzaak moet beginnen. Dat kan niet goed zijn voor deze zaak en het is vrij ongebruikelijk. Iedereen die het boek leest, krijgt een incompleet en onjuist beeld van mijn cliënt ongeacht wat tijdens het strafproces naar voren komt.”

Volgens Snorn heeft hij zelf niet de kennis om te bepalen of er juridische mogelijkheden zijn om het boek te verbieden. ,,Mediarecht is niet mijn expertise. Door deskundigen wordt nu gekeken of het kansrijk is om juridische stappen te ondernemen.” Uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft nog geen commentaar gegeven op de reactie van de advocaat. Wel laat een woordvoerster weten: ,,De auteurs hebben de raadsman van Van D. gevraagd om een reactie namens zijn cliënt, maar hij wilde die voor de duur van het politieonderzoek niet geven, en wist ook niet of hij daarna wel zal reageren.”