Advocaten: Vader Ruinerwold is niet bij eerste rechtszitting, Oostenrijkse klusjesman wel

Gerrit Jan van D. (67) ligt in het gevangenisziekenhuis van Scheveningen vanwege een hersenbloeding. Hij kan niet meer praten. Het OM heeft hem nog niet kunnen verhoren. Snorn verwacht niet dat zijn cliënt ooit nog in staat zal zijn om weer te spreken.

Mishandeling en seksueel misbruik

Justitie verdenkt de vader van vrijheidsberoving, witwassen, mishandeling van negen van zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van zijn kinderen. Deze twee kinderen waren het gezin in 2011 ontvlucht en woonden nooit op de boerderij in Ruinerwold.

Josef B. is er wel

Josef B., de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar in oktober het geïsoleerde gezin werd aangetroffen, is wel aanwezig bij de eerste zitting. Dat laat zijn advocaat Yehudi Moszkowicz weten aan de NOS.