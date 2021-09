Alberto Stegeman in de bres voor doodzieke Kimberley (31) uit Emmen

'Kortgezegd is mijn nek zo instabiel dat deze mijn hoofd niet kan dragen', legt ze uit op de crowdfundingwebsite helpkimberley.nl. ,,Mijn schedel zakt door de aandoening richting mijn ruggengraat”, legt ze verder uit in een video waarin Alberto Stegeman haar interviewt. ,,Dit is gevaarlijk, omdat op een gegeven moment je schedel in contact komt met je hersenstam. En wanneer dat gebeurt is het ook meteen afgelopen.”

Undercover Nederland

De behandeling voor de aandoening is kostbaar en dus springt Stegeman voor haar in de bres. Hij leerde Beijersbergen kennen voor het programma Undercover Nederland en hij steekt haar ook buiten de uitzending om een hart onder de riem.



‘In november zit Kimberley als slachtoffer van oplichting in een nieuwe uitzending', schrijft hij in een bericht op Instagram. ‘Dat lossen we op! Maar ze heeft ook eerder hulp nodig. Ze heeft namelijk eind oktober een levensreddende operatie, die niet wordt vergoed helaas. De operatie gaat alleen door als er geld genoeg is.’



Het is een zeldzame aandoening, legt Beijersbergen uit. ,,Hierdoor kan de operatie niet in Nederland worden gedaan. Deze wordt wel in Barcelona uitgevoerd.” In de Spaanse stad werkt namelijk een gespecialiseerde neurochirurg die haar verder kan helpen. Inmiddels is er bijna 28.000 euro opgehaald voor de operatie. Het streefbedrag is 70.000 euro.