Angst voor stikstofplannen bij LTO Noord

,,Als het waar is wat we afgelopen week in NRC hebben gelezen, lijkt het of de minister echt op ramkoers ligt‘’, zegt Bruins. NRC meldde dat in het programma staat dat de stikstof uitstoot met 70 tot 80 procent omlaag moet rond kwetsbare natuurgebieden. Bruins: ,,Dan gaat er grootschalig gekort en ingegrepen worden op boerenbedrijven. In Drenthe hebben we best veel Natura 2000-gebieden.

Alle ogen zijn na de ministerraad gericht op Christiane van der Wal (VVD) de stikstofminister en Henk Staghouwer (CU) de landbouwminister. Het kabinet geeft toe dat de maatregelen sommige boeren echt pijn zullen doen. ,,Dit is een beetje de dag waarvan we allemaal wisten dat ie een keer zou komen‘’, zei Van der Wal al eerder.

Zij zal de stikstofanalyse presenteren. Staghouwer heeft de taak om de pijn te verzachten voor de boeren die willen en kunnen boeren. Het is aan de provincies om de plannen uit te voeren. ,,Het lijkt wel of Den Haag iets over de provincies uitstort‘’, is de analyse van Bruins. Voor 1 juli 2023 moeten de provincies vastleggen hoe ze de gestelde doelen willen bereiken. ,,Gelukkig ageren de provincies er ook tegen, ook in Drenthe hebben de VVD- en CDA-fractie zich openlijk uitgesproken tegen de plannen.‘’

Dat biedt houvast voor de LTO-voorman. Want ook een zwart scenario met verplicht vertrek van boerenbedrijven spookt door zijn hoofd. ,,Wij hebben ook oplossingen aangedragen, daar is helaas niks mee gedaan. Dan zie je dit soort maatregelen waar ze totaal voorbij gaan aan wat de impact is op het platteland”, doelt hij op uitkoop van boeren. “Dan veeg je het platteland leeg. Dat betekent echt leegstand van boerderijen. Dat betekent nogal wat voor een sector waar veel mensen in Drenthe in werken.‘’

Dat Van der Wal niet open lijkt te staan voor innovatieve oplossingen steekt bruins. ,,Wij hebben vorig jaar bij de vorming van het kabinet al een alternatief plan aangedragen. Samen met Bouwend Nederland, VNO-NCW en twee natuurorganisaties. We hebben alternatieven aangedragen waar je aan natuurherstel kan werken. Die opdracht zien we allemaal en daar willen we ook aan werken. Maar je moet wel realistisch zijn in wat je kan bereiken. Er ligt een plan en wat je nu ziet is bijna alleen maar inzetten op uitkoop en weghalen van bedrijven.‘’