Asielzoekers naar oude gevangenis Veenhuizen

Rembrandts Vaandeldra­ger brengt augustus door in Assen

Vanaf 2 augustus is De Vaandeldrager van Rembrandt tot en met het eind van de maand te zien in het Drents Museum in Assen. Het is het vierde deel van de tournee die het werk maakt langs alle twaalf provincies. Zondag 14 augustus is het museum gratis te bezoeken, zodat iedereen de kans krijgt het schilderij te bekijken.

22 juli