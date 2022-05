Asielzoekers op vluchtelingenboot Meppel uit protest in hongerstaking: ‘Zo'n grote groep is vrij uitzonderlijk’

De asielzoekers op de vluchtelingenboot aan de Paradijsweg in Meppel eten en drinken niet meer totdat er naar hen wordt geluisterd. Zo‘n 75 van de in totaal honderd mannen is sinds gisteren in hongerstaking omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop ze behandeld worden door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De groep wil allereerst niet alles in natura krijgen. Zij krijgen nu drie maaltijden per dag en ontvangen spullen zoals tandenborstels en tandpasta, maar krijgen liever een deel hiervan in geld.

,,We hebben ook noodopvanglocaties waar mensen alleen een warme maaltijd van ons krijgen en geld krijgen voor de andere twee maaltijden. Dat willen de bewoners van de boot in Meppel ook”, zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers. ,,Zodat ze dat zelf kunnen regelen en ook een keer iets anders kunnen kopen dan de dingen die ze van ons aangereikt krijgen.”

Lange wachttijd

De andere reden achter de hongerstaking is de situatie bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De lange wachttijd voor de procedures brengt beperkingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van gezinshereniging. De asielzoekers worden sinds half november opgevangen op de boot aan de Paradijsweg en wachten sindsdien op de start van hun procedure. ,,Er is veel onduidelijkheid over wie wanneer aan de beurt is.”

Gezondheidsrisico‘s

Het is nog onduidelijk hoelang de mannen in hongerstaking blijven. Vanwege de gezondheidsrisico‘s heeft het COA medische hulp ingeschakeld. Zo is er een arts die dagelijks de gezondheid van de asielzoekers checkt. ,,Daar is een protocol voor. In de omstandigheden van een hongerstaking houden we een extra vinger aan de pols”, aldus de woordvoerder.

Volgens Engbers komen hongerstakingen geregeld voor. ,,Het is geen dagelijkse kost, maar toch wel regelmatig. Meestal is het een actie van eenlingen of een klein groepje. Zo’n grote groep is vrij uitzonderlijk.”

Oplossing

Het COA probeert met de groep asielzoekers een oplossing te zoeken, maar die is op dit moment nog niet gevonden. ,,We hebben gesprekken met een vertegenwoordiging van de groep, dat loopt nog.” Volgens het COA is het een optie om zelf brood en dergelijke te smeren voor het ontbijt en de lunch, zoals op andere locaties al wordt gedaan. Wel moet er nog gekeken worden of daar aan de kade genoeg ruimte voor is.

,,Het is een noodopvanglocatie en die is niet bedoeld om mensen er zolang te laten verblijven. Maar door de situatie met de lange wachttijden en de krapte qua opvangcapaciteit is er geen mogelijkheid om de mensen iets anders te bieden. Wij proberen ook met ze mee te denken.”