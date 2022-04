Assen geeft binnenstad een financiële injectie van vier ton

Het bedrag is beschikbaar voor activiteiten, versterking van de samenwerking tussen ondernemers, ondersteuning van ondernemerschap en extra communicatie naar inwoners en bezoekers.

VVD-wethouder Mirjam Pauwels laat weten dat de inwoners een breed scala aan activiteiten kunnen verwachten. ,,Waaronder ook culturele. Maar het plan is breder van opzet dan alleen activiteiten. Je wilt ook graag bereiken dat ondernemers niet verder in de problemen raken. Daarnaast doen we in overleg met alle betrokkenen onderzoek naar de vraag of elke ondernemer op de goede plek zit en als dat niet het geval is, hoe wij daarbij kunnen helpen. Bij de uitvoering van eventuele verplaatsingen kunnen dan ook hopelijk duurzaamheidsdoelen worden gehaald.‘’

De gemeente Assen gaat ook nauw samenwerken met de binnenstadorganisatie Vaart in Assen. Die heeft samen met de ondernemers het plan ontwikkeld en gaat het ook uitvoeren samen met tal van partners.

VIA heeft het re-activatieplan ontwikkeld dat bestaat uit extra activiteiten en programmering in de binnenstad, zoals een groot mode-event, meer aandacht voor kleinkunst en een cultureel programma in de Gouverneurstuin.

,,We hebben als binnenstad in 2020 45 procent van onze bezoekers verloren ten opzichte van 2019 en in 2021 40 procent. Dat zijn enorme aantallen en we moeten heel hard werken met elkaar om deze bezoekers weer terug te krijgen‘’, zegt binnenstadregisseur Kjeld Vosjan.

Veel ondernemers hebben de coronapandemie kunnen overleven dankzij overheidssteun. ,,Maar financieel en ook emotioneel is er veel schade. Een impuls is dus echt nodig om bezoekers weer terug te krijgen naar de binnenstad en daarmee de omzetkansen voor ondernemers te vergroten. Dat krijgen we alleen voor elkaar door een actieve binnenstad te zijn en te communiceren wat er te beleven is in Assen.‘’

Pauwels onderschrijft het verhaal van Vosjan. ,,De ondernemers in de binnenstad hebben het in de afgelopen twee jaar zwaar voor de kiezen gehad. Wij willen met deze bijdragen uit de Corona-herstelagenda de binnenstad als het ware reactiveren en de ondernemers behulpzaam zijn. Assen heeft een binnenstad die het bezoeken meer dan waard is.‘’