Assenaar (53) veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor doodslag partner en wegmaken lichaam

Morgen besluit over voorarrest hoofdver­dach­te uit Aa en Hunze in witwason­der­zoek

De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-baas Frits van Eerd verdachte is, moet morgen voor de raadkamer van de rechtbank in Assen verschijnen. Die zal beslissen of de 58-jarige Theo E. - een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport - langer in voorarrest moet blijven.

22 november