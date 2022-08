Auto belandt op de kop op N34 ter hoogte van Eext

Kabinet praat met GasTerra over verder vullen gasopslag Norg

Het kabinet onderhandelt met GasTerra, de handelstak van gasbedrijf NAM, over het verder vullen van de gasopslag in Norg. Het bedrijf wil gezien de hoge gasprijs nu niet verder gaan dan de eerder afgesproken vulgraad van 80 procent als daar geen nieuwe financiële afspraken over worden gemaakt.

16 augustus