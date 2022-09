Auto botst tegen oudere vrouw in Paterswolde: slachtoffer naar ziekenhuis

Meer meldingen van seksueel geweld in Groningen en Drenthe

Het aantal meldingen van seksueel geweld in de provincies Groningen en Drenthe is in 2021 opnieuw gestegen, met ruim twintig procent. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen-Drenthe verwacht dat het aantal meldingen de komende jaren verder zal stijgen vanwege de toegenomen aandacht voor seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

30 augustus