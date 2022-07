Auto in Nieuw-Weerdinge komt op de kop terecht en brandt uit

Tientallen wethouders erbij: ‘Potsier­lijk dat iedereen eigen wethouder­tje moet hebben’

Het aantal wethouders in colleges dijt uit door de versplintering in gemeenteraden. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn er dik 1300 wethouders benoemd. Dat zijn er zo’n tachtig meer dan na de vorige onderhandelingen, blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Het is potsierlijk: iedereen wil een eigen poppetje in het college.”

11 juli