Automobilist ernstig gewond na eenzijdig verkeersongeval bij De Groeve

Restafval met 50 procent afgenomen in Emmen sinds invoering diftar

De invoer van diftar in Emmen heeft al de eerste vruchten afgeworpen. De totale hoeveelheid restafval die in de grijze container belandde is in januari met de helft afgenomen. Van 200 kilo naar 100 kilo gemiddeld per huishouden. Dat schrijft RTV Drenthe.

3 maart