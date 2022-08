Automobilist gewond door botsing tegen boom in Eesergroen

Geen plaknach­ten tijdens komende hittegolf: ’s nachts koelt het heerlijk af

Weet je nog, drie weken geleden? Na dagen van dik 30 graden Celsius, bleef het ’s nachts ook nog eens warmer dan 20 graden. Tropische nachten, zoals weerkundigen het noemen. Wie toen zwetend in bed lag of erg slecht sliep, hoeft zich over de komende week geen zorgen te maken. Hoewel er een dagenlange hittegolf aankomt, koelt het ’s nachts heerlijk af.

9 augustus