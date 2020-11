Bekijk hier hoe pedojagers jacht maken op pedofielen die tienermeisjes lastig vallen op internet

Zestien verdachten van cokewasse­rij in Nijeveen staan vandaag voor de rechter in Amsterdam

18 november De rechtbank in Amsterdam houdt woensdag een eerste zitting rond een groep van zestien verdachten die zijn aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een cocaïnewasserij in Nijeveen. Volgens de politie gaat het om de grootste cokewasserij die ooit in Nederland is ontmanteld. Het drugslab was ondergebracht in een omgebouwde manege.