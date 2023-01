Beschonken automobilist ramt slijterij Nieuw-Weerdinge

Een beschonken automobilist heeft afgelopen nacht de pui van een slijterij in een supermarkt aan het Weerdingerkanaal in Nieuw-Weerdinge geramd. De bestuurder ging er vandoor, maar werd even daarna aangehouden. Dat meldt RTV Drenthe.