Beverkoppel te zien in Wildlands: ‘Ze zijn niet bij elkaar weg te slaan’

Mexicaanse drugskoks ontsnapten aan de dood in drugslab Holland­sche­veld

In een crystal methlab in Hollandscheveld is een aantal Mexicaanse drugskoks bijna overleden. Dat werd vrijdag duidelijk bij het strafproces tegen de vermeende drugsorganisatie achter het lab. Tegen een van de kopstukken achter de organisatie werd voor de rechtbank in Haarlem 14 jaar cel geëist. Dat schrijft RTV Drenthe.

18 maart