Bezoekers zijn getuige van eerste geboorte vicuña in Wildlands

In het vicuñaverblijf is maandagochtend een jong geboren. Bezoekers konden vanuit de naastgelegen trein de bevalling volgen, die liep overigens voorspoedig.

Sinds 2021 leven de kleine Zuid-Amerikaanse kameelachtigen in het park. Het is nog niet bekend of het om een merrie of hengst gaat. ‘Tijdens de bevalling stonden de andere vicuña’s en de nandoes ook nog gewoon in het leefgebied, maar bleven keurig op afstand. Het jong stond binnen een uur na de geboorte al op zijn of haar lange poten’, schrijft het dierenpark.