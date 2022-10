Bijna 30.000 kippen omgekomen door brand in schuur Assen

Rekken vol spotgoedko­pe Nikes en Black Bananas gaan vrachtwa­gen van politie Steenwijk in: ‘Theo B. ziet overal handel in’

Rekken vol hagelnieuwe Nike-schoenen of Black Bananas-pakken, en dat in een kleurloze loods op het bedrijventerrein van Steenwijk. Dinsdag ging de voorraad de vrachtwagen van de politie in. Want die spotgoedkope merkkleding van Theo’s Outlet is hartstikke nep, denkt de politie.

22 september