Blokkade afvalverwerker Drentse Wijster voorbij

Babynieuws: Zeearend in Drenthe krijgt voor het eerst een jong

Voor het eerst heeft een zeearend een jong uitgebroed in de provincie Drenthe. Dat gebeurde in een voor publiek afgesloten bosgebied bij Veenhuizen. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe zijn opgetogen over het succesvolle broedgeval: ,,Een compliment voor dit natuurgebied”, laten zij woensdag weten.

22 juni