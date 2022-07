Boerenactiegroep FDF: Dit krijg je als je mensen zo boos maakt

NVWA vindt voor tiende jaar op rij tijgermug­gen bij bandenbe­drijf in Assen

Bij een bandenbedrijf in Assen zijn in juni voor het tiende jaar op rij Aziatische tijgermuggen gevonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vond de voor mens en dier gevaarlijke mug sinds mei van dit jaar ook in Sittard-Geleen en Aalsmeer, meldt het platform Stop invasieve exoten, dat de muggencijfers bijhoudt. Hoeveel muggen er per vondst zijn aangetroffen meldt de NVWA pas aan het eind van het jaar in een totaaloverzicht.

