Bromfietsbestuurder in Meppel krijgt vier bekeuringen

KRO-NCRV maakt documentai­re over misstanden in Westerbork

KRO-NCRV heeft een documentaire gemaakt over de misstanden die in doorgangskamp Westerbork plaatsvonden na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945. De film Oorlog in Westerbork: april-september 1945 is maandag 28 maart op NPO 2 te zien, meldt de omroep vandaag.

21 maart