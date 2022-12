Brommerrijder gewond na botsing met auto in Emmen

Geen Arriva-trei­nen in Groningen en Friesland door staking, maandag beurt aan Drenthe

Vervoerder Arriva laat vrijdag in Groningen en Friesland helemaal geen treinen rijden. Op het regionale spoor in Groningen is een staking en dat heeft ook te veel invloed op de treinen in Friesland.

16 december