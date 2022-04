Cel en tbs voor seksueel misbruiken kleuter in steeg Roden

update Eis: 2,5 jaar cel en tbs voor misbruiken kleuter in steegje Drents dorp

Voor het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje in een steeg in Roden en kinderpornobezit eiste de officier van justitie 2,5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen de 53-jarige Peter O. uit dat Drentse dorp. De man heeft het misbruik (van juni 2020) bekend. Hij was van plan om te gaan potloodventen, vertelde hij. Die drang had hij de laatste paar jaar.

24 maart