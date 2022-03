Celstraf voor man die vrouw (70) en zoon neerstak na ruzie over legoblokje

Dit schrijft RTV Drenthe . De verdachte stak een 70-jarige vrouw en haar zoon in het restaurant van het park in Nooitgedacht, nadat twee kinderen er ruzie maakten om een legoblokje. De vrouw hield aan de aanval een steekwond over die met acht hechtingen gedicht moest worden. Haar zoon kreeg een slagaderlijke bloeding. De verdachte heeft een werkstraf van 120 uur en een celstraf van 180 dagen, waarvan 169 voorwaardelijk, opgelegd gekregen. Omdat de man al elf dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij na deze uitspraak niet opnieuw de gevangenis in.

Grote mond

De moeder van het meisje kreeg bij de ruzie een grote mond van het jongetje. Hierop had de vrouw ‘Houd je bek’ tegen het kind gezegd. Daarna leek de rust wedergekeerd te zijn, totdat de familie van het meisje de zaal uitliep. De moeder van het jongetje sprak het meisje aan, waarna de situatie tussen de betrokken ouders al snel uit de hand liep.



De ouders gingen met elkaar op de vuist en de legoblokjes vlogen door het restaurant. De 44-jarige man pakte hierop het mes waarmee hij aan het eten was en stak de twee slachtoffers. De ouders van het jongetje werden gearresteerd. Omdat het Openbaar Ministerie (OM) te weinig bewijs had om de moeder te berechten, stond alleen de vader terecht.



De rechter vond het voornamelijk kwalijk dat het conflict in een openbare ruimte plaats vond. De uiteindelijke straf is lager uitgevallen dan de eis van het OM, omdat hij nog niet eerder is veroordeeld voor een geweldsfeit. Wel moet hij bijna 3000 euro aan schadevergoeding overmaken aan de slachtoffers.