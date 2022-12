Code geel voor plaatselijk dichte mist in noordwesten, mogelijke hinder voor verkeer

Corona verdwijnt, maar agressie neemt toe in ziekenhui­zen: ‘Dit baart ons grote zorgen’

Scheldpartijen, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld: het was tijdens de coronapandemie in de Nederlandse ziekenhuizen aan de orde van de dag. Je zou verwachten dat – nu het virus uitgewoekerd lijkt – de rust is teruggekeerd. Nou, nee dus. In de meeste ziekenhuizen in de regio nam de agressie dit jaar juist toe. Hoe kan dat?

