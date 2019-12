Concert Jett Rebel afgelast wegens persoonlijke omstandigheden

Meeste Nederlan­ders wel klaar met boerenpro­tes­ten

22 december Een meerderheid van de Nederlanders (55 procent) vindt dat het wel mooi is geweest met de boerenprotesten. Met name VVD-kiezers zijn de acties beu (89 procent). Van de achterban van FVD, PVV en CDA mogen de boeren nog wel even doorgaan, zo blijkt uit de laatste peiling van het jaar van Maurice de Hond.