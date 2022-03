Controle op recreatieparken rond meer van Erm wekt ergernis

Iedereen die het park opkomt of afkomt en op het park verblijft, krijgt een aantal vragen over het gebruik van de chalets, huisjes en stacaravans.

Voorzitter van chaletpark Primo Martin Smith is niet te spreken over de actie. Hij werd vanochtend om 05.00 uur wakker gebeld door enkele verontruste bewoners van het park, die schrokken van onder meer het aantal medewerkers van de gemeente en de politieagenten die op de been waren gebracht. ,,En toen ben ik zelf ook maar even een kijkje gaan nemen wat er allemaal de hand was‘’, zegt Smith.

Afgelopen vrijdag zat Smith nog aan tafel met de gemeente om over onder meer permanente bewoning op het chaletpark te praten, de actie steekt hem dus. ,,En toen is deze politieactie helemaal niet naar voren gekomen‘’, zegt hij. ,,Later schijnt de gemeente samen met de politie het park nog willen opgaan en ieder chalet afzonderlijk te controleren.‘’

In een persbericht laat de gemeente weten meer inzicht te willen krijgen in mogelijke illegale permanente bewoning, sociale problematiek of eventueel aanwezige criminaliteit. Het onderzoek is op de vakantieparken Primo, Secundo en Ermerstrant en duurt nog tot het einde van de middag.

De actie van de gemeente en politie is volgens Smith ,,buitenproportioneel‘’, vooral omdat het chaletpark geen commerciële insteek heeft volgens hem. ,,Chaletpark Primo heeft negentig kavels waarvan de helft legaal bewoond is en de gemiddelde leeftijd van de bewoners zit boven de zeventig, dus wietplantages of andere illegale activiteiten zullen ze hier niet gaan vinden.‘’

,,Er staat hier meer politie, dan er bewoners op het park zijn‘’, zegt Smith. Hij schudt zijn hoofd als hij tijdens de controle om zich heen kijkt. ,,Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. We worden behandeld alsof we criminelen zijn en dit een half crimineel park is. We hebben de gemeente nota bene uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op het park, maar de eerste ambtenaar. Tja, tot nu dus.‘’