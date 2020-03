De autistische Anne hoort als enige het schreeuwen om hulp. Ze redt het leven van een drenkeling in Borger

LIVE | Ook tijdelijke opnamestop IC Maasstad Ziekenhuis na positieve coronatest

10:46 Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een opnamestop voor de IC afgekondigd na een positieve coronatest. Ondertussen is in Loon op Zand een vierde inwoner besmet. Het gaat om de broer van de eerste Nederlandse patiënt. Daarmee staat de teller op elf. Andere gevallen die bevestigd zijn, komen voor in Nieuwendijk (Altena), Dalen (gemeente Coevorden) en Tilburg. De ‘besmettingsroute’ van de nieuwe gevallen is nog onbekend. Het RIVM adviseert mensen die naar ‘coronagebied’ reisden en lichte klachten hebben uit voorzorg ‘een dagje thuis’ te blijven. Volg alles in ons liveblog.