Dierenambulance: ‘Pas op voor bevallende herten en kalfjes in het bos’

Vrouw aangehou­den voor steken man in restaurant Westerbork

Bij een steekincident zondagavond aan de Beilerstraat in Westerbork (Drenthe) is een 34-jarige man uit Hoogeveen gewond geraakt. Een 32-jarige vrouw, ook uit Hoogeveen, is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar, meldt de politie.

19 april