Dode door ongeval bij Coevorden

Coronaboe­te jongeren Hoogeveen en Meppel onterecht, politie had eerst moeten waarschu­wen

10 november De politie had niet direct een boete moeten opleggen, maar de jongeren eerst moeten waarschuwen. Dat oordeelde kantonrechter Marcel Wolters vandaag in de rechtbank in Assen over drie zaken van jongeren uit Meppel en Hoogeveen die in verzet zijn gegaan tegen de coronaboete van 390 euro die ze kregen opgelegd. Dat meldt Dagblad van het Noorden.