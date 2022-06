Doorrijder na aanrijding met scootmobiel in Emmen verdacht van poging tot moord of doodslag

De automobilist die doorreed na een aanrijding met een scootmobiel in Emmen wordt verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag, meldt de politie. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter en moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Op zondag 27 februari rond 20.45 uur reed een grijze Mercedes A190 een man op een scootmobiel aan op de Nijkampenweg in de Drentse plaats. De automobilist reed vervolgens door. De scootmobiel reed aan de kant van de weg op het fietspad, toen hij door een auto op volle snelheid vanachter werd geraakt. Als gevolg van de aanrijding heeft de man twee maanden in het ziekenhuis moeten blijven en heeft hij verschillende operaties ondergaan. De politie tast nog in het duister over het motief van de aanrijding, maar vermoedt dat er opzet in het spel was.

Drie incidenten

De auto, met gestolen Duitse kentekenplaat, die betrokken was bij de aanrijding is bij nog twee misdrijven gebruikt. De auto is even na de aanrijding uitgebrand teruggevonden op de Oude Dalerveensestraat in Dalen. Voor brandstichting van de auto is inmiddels een verdachte aangehouden. Mogelijk handelde hij in opdracht.

Dezelfde auto is gebruikt bij een fietsendiefstal twee weken voor de aanrijding. Op 14 februari werd een fiets bij de Jumbo in Coevorden in de kofferbak van de Mercedes geladen, waarna de auto wegreed.

De politie vermoedt dat er meerdere personen bij zowel de aanrijding als de diefstal betrokken zijn. De politie onderzoekt het verband tussen de drie incidenten en vraagt mensen die de auto tussen 14 en 27 februari hebben gezien om zich te melden.