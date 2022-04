Drentse ijswinkel valt op bij The Best Social Awards: bijna 80.000 TikTok-volgers en drie miljoen likes

The Best Social Awards hebben de genomineerden voor de zakelijke categorieën bekendgemaakt. Grote kanshebbers deze negende editie van het prijzengala van sociale mediabedrijf The Best Social zijn grote ondernemingen zoals HEMA en bol.com, die beide in meerdere categorieën zijn genomineerd. Volgens de organisatie vallen dit jaar ook weer kleine bedrijven op. De prijzen worden digitaal uitgereikt op 25 mei op REM-Eiland in Amsterdam.

Een van die kleine bedrijven is IJssalon La Dolce Borger, die dit jaar opnieuw genomineerd is in de categorie Beste Merk op TikTok. De Drentse ijszaak won vorig jaar voor het eerst de prijs. Volgens de jury heeft de kleine onderneming zich opnieuw bewezen door op het socialemediaplatform TikTok het bereik te vergroten, terwijl ze daar geen groot team voor heeft. De ijszaak heeft op TikTok bijna 80.000 volgers en meer dan drie miljoen likes op hun video’s. Rijschool TheorieToppers uit Amstelveen is ook weer in dezelfde categorie genomineerd.

Vincent van Looijengoed, eigenaar van La Dolce Borger is blij met de nominatie. Hij maakt de filmpjes samen met zijn collega Odin Bley. Volgens de eigenaar herkennen zijn klanten zich in de filmpjes en vinden die vermakelijk. ,,De situaties die zich afspelen in onze zaak doen we na in onze filmpjes. Sommige mensen herkennen zichzelf op een pijnlijke manier, maar vinden het alsnog grappig.” Van Looijengoed merkt dankzij de filmpjes dat hij ook extra klanten krijgt. ,,Klanten vertellen bijvoorbeeld dat ze op vakantie zijn in Borger omdat hun kinderen graag naar de ijszaak willen. Dat is steeds meer en duidelijker te zien.”

The Best Social Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de beste makers, merken en bedrijven die op sociale media uitblinken. In de zakelijke categorieën zijn in totaal zeventien prijzen te winnen. Naast de zakelijke categorieën zijn er ook publiekscategorieën.