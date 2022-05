Drentse politie onderzoekt vijf branden in Schipborg en Zeegse

Rond 05.00 uur kwamen meldingen binnen dat er in Schipborg een vouwwagen en een kapschuur in brand stonden. Ook ging daar bij een restaurant een parasol in vlammen op. In Zeegse was er brand in een chalet en in de bosjes. De politie vermoedt dat de branden zijn aangestoken, maar onderzoekt dat nog. Ook kijkt de politie of er een verband is tussen de diverse branden.