Drie aanhoudingen na vondst lichaam vakantiepark Nieuwediep

Drents Museum komt in 2023 met grote tentoon­stel­ling over Molukkers in Drenthe

16:33 Het Drents Museum in Assen houdt in het voorjaar van 2023 een tentoonstelling onder de titel Molukkers in Drenthe. In deze provincie is een aanzienlijk deel van de Molukkers beland nadat ze nu zeventig jaar geleden uit het voormalige Nederlands-Indië in ons land terechtkwamen, iets waarbij op dit moment wordt stil gestaan.