Drie jaar cel voor poging doodslag op eigen baby

Een 31-jarige vrouw uit Klijndijk is tot drie jaar cel veroordeeld voor poging tot doodslag op haar dochtertje van toen 23 dagen oud. Van de straf is anderhalf jaar voorwaardelijk. Dat meldt RTV Drenthe.

De vrouw moet na haar celstraf voor maximaal een jaar worden opgenomen in een kliniek. Daarna moet ze zich verder laten begeleiden.

De vrouw en haar vriend gingen in september met hun baby naar het ziekenhuis, omdat het kindje zo vaak overgaf. Uit nader onderzoek bleek dat het kindje ernstig hersenletsel en zes gebroken ribbetjes had. Ze werd naar het UMCG in Groningen gebracht. De artsen schakelden de politie en Veilig Thuis Drenthe in.

Tijdens het onderzoek dat volgde werden de vrouw en haar vriend afgeluisterd. De vrouw vertelde thuis dat ze de baby per ongeluk had laten vallen. Doordat haar zussen zo doorvroegen erkende ze dat ze haar baby meermalen hard tegen het hoofdje had geslagen. Ze had ook hard haar borstkas ingedrukt.

De baby is in een pleeggezin geplaatst en de vrouw mag contact met haar hebben, na overleg met de verantwoordelijke instanties.

De rechter hield in het oordeel rekening met het feit dat de vrouw in haar jeugd zelf ernstig mishandeld was.