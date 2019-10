Duizenden verjaardagskaarten voor doodzieke Eva (2) uit Assen

De tweejarige Eva uit Assen is ernstig ziek. Ze lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker, met uitzaaiingen in haar longen.Om haar tijdens haar derde verjaardag extra in het zonnetje te zetten, riepen haar ouders op om de jarige massaal te feliciteren met een kaart.

Aan die oproep is inmiddels al ruim gehoor gegeven. Het bericht van moeder Ellen Sreiwz op Facebook werd al honderden keren gedeeld, maar kreeg pas echt landelijke aandacht door een vakgenoot van vader Sharrol Pattiwael. Pattiwael is brigadier bij de politie in Groningen-Noord. zijn collega Sabine Blomsma deelde de oproep met andere politiemensen. ,,Via Sabine hebben 60.000 agenten de oproep gezien. Vervolgens kregen landelijke media er lucht van. Toen explodeerde het”, vertelt Sreiwz aan RTV Noord.

De kaartenactie bereikte ook een aantal wijkagenten uit Zwolle. Zij plaatsten de oproep op hun eigen Facebook en vertelden dat de kaarten vrijdag bij het meisje zullen worden afgeleverd. ,,De eerste lading dan, want in de dagen erna zullen er vast nog meer volgen. Het loopt echt storm”, aldus wijkagent Rosendo Grovell.

Ernstig ziek

Het uiteindelijke doel van de actie is meer aandacht voor het Ewing-Sarcoom, een zeldzame vorm van kanker. Over de ziekte is nog maar weinig bekend. Een MRI-scan afgelopen zomer wees uit dat het meisje een tumor had ter grootte van een pingpongbal. Dankzij een zware behandeling met chemokuren is de kans dat Eva de ziekte overleefd gestegen: van twintig naar zestig tot zeventig procent.

Wereldwijd