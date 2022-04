Duizenden vluchtelingen kunnen in lege kantoren, maar niemand zit er nog: ‘We zijn in gesprek’

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt 154.000 vierkante meter beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Het COA laat weten: ,,Deze gebouwen staan natuurlijk in gemeenten. Met een aantal gemeenten zijn we in een vergevorderd overlegstadium over ingebruikname van de betreffende gebouwen. Meer dan dat we in gesprek met gemeenten zijn, kunnen we nog niet melden.” Het is dus nog niet duidelijk wanneer de eerste asielzoekers naar zulke panden kunnen gaan.

Brabant-Zuidoost zegt dat bij hen in de regio één gebouw in beeld is, namelijk een oud belastingkantoor in Eindhoven. ,,Het pand is in september 2022 beschikbaar, pas dan kan een inventarisatie worden gedaan naar de haalbaarheid”, aldus een woordvoerder. In Drenthe heeft het Rijksvastgoedbedrijf een pand in Emmen aangeboden, maar de gemeente Emmen “is niet voornemens om in het pand vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen”, aldus de Veiligheidsregio Drenthe, zonder hier een reden voor te geven. In Flevoland is de oude gevangenis in Almere aangeboden als opvang, maar dat gebouw is niet geschikt. ,,Onder meer omdat het gebouw al geruime tijd leeg staat en het daardoor zeer kostbaar is om deze locatie geschikt te maken voor gebruik”, legt de veiligheidsregio uit.