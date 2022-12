Eerste lokale strenge vorst is een feit: -10 in Eelde

Er is sprake van strenge vorst als het kwik onder de -10 graden daalt. De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde was op 14 februari 2021: in Heino in Overijssel werd het toen -12,3 graden. Normaal gesproken vriest het voor het eerst streng in januari. Daarmee valt deze lokale strenge vorst zo’n drie weken eerder dan gemiddeld.