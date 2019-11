Eerste openbare strafzaak vader Ruinerwold-gezin en klusjesman Josef B. op 21 januari bij rechtbank Assen

De eerste openbare strafzitting tegen Gerrit Jan van D. (67), de vader van het aangetroffen gezin in een boerderij in Ruinerwold, en klusjesman Josef B. (58) wordt op 21 januari behandeld bij de rechtbank in Assen. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd bevestigd.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Beide mannen worden ervan verdacht dat zij zes inmiddels meerderjarige jongvolwassenen negen jaar lang onder psychische dwang hebben vastgehouden in een boerderij in Ruinerwold. De zes slachtoffers zijn naar eigen zeggen kinderen van Van D. Zij zijn bij hun geboorte nooit ingeschreven: er is over hun identiteit niets bekend bij de overheid.

Om absoluut zeker te zijn dat het zijn kinderen zijn, laat het OM een DNA-verwantschapsonderzoek doen. Zeer waarschijnlijk zijn de resultaten inmiddels bekend. Maar het OM wil er niets over zeggen, omdat de twee verdachten nog in beperkingen zitten. Dat betekent dat zij, behalve met hun advocaten, met niemand contact mogen hebben. Hun advocaten en het OM mogen vanwege die beperkingen inhoudelijk ook niets over de zaak zeggen.

Brand in gevangenisziekenhuis

De nieuwe advocaat van de Oostenrijkse klusjesman B., Yehudi Moszkowicz, heeft vorige week bij de rechtbank een bezwaarschrift ingediend tegen de beperkingen. De rechtbank wees dit af. Medeverdachte Van D. verblijft vanwege gezondheidsklachten in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Op die afdeling, waar ook de verdachte van de Groningse bioscoopmoorden zit, is vorige week brand uit gebroken. Er zijn geen gewonden gevallen.

Van D. en B. zijn vijf weken geleden gearresteerd na de inval in de boerderij in Ruinerwold, waar vijf van de zes jongvolwassen werden aangetroffen in een af te sluiten ruimte. De zesde jongere ontsnapte meerdere keren uit de boerderij, waardoor de zaak aan het rollen kwam. Hij meldde zich de ochtend van de inval op het politiebureau in Meppel. B. werd direct opgepakt, ten eerste omdat hij de politie de toegang tot het erf weigerde tijdens de inval. Van D. werd drie dagen later gearresteerd.

De mannen worden naast van vrijheidsberoving, ook verdacht van mishandeling en witwassen. In de boerderij is een grote som contant geld gevonden, waarvan de herkomst niet bekend is.

Eerste zitting

Wat er op de eerste openbare zitting gaat gebeuren, is lastig te voorspellen. Waarschijnlijk gaat het OM meer vertellen over de stand van zaken in het onderzoek. Ook wordt dan duidelijk of de verdachten verklaringen afleggen of zich beroepen op hun zwijgrecht. Advocaten zullen naar verwachting vragen het voorarrest van de mannen op te heffen.