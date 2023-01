Ernstig ongeluk op N381 bij Beilen, vrouw uit Appelscha met letsel naar het ziekenhuis

Politie neemt grote lading illegaal vuurwerk in beslag in Drenthe

De politie heeft deze week op twee plekken in Drenthe een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. In een woning in het dorp Barger-Compascuum werd 84 kilo vuurwerk gevonden en in het dorp Zwartemeer ging het om 184 kilo zwaar vuurwerk dat op een zolder van een rijtjeswoning lag.

