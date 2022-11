FC Emmen verwacht aanvaller Güclü dit seizoen niet meer terug

Willem en Sander de eersten die mole­naarsexa­men mogen doen terwijl ze jonger zijn dan 18

Al van kinds af aan dromen Willem Telgen (17) en Sander Boom (16) ervan om molenaar te worden. Voor hen is er geen mooier vak. In het Drentse Norg zijn zij donderdag als jongste molenaars van Nederland geslaagd voor hun molenaarsexamen. ,,Het is prachtig dat je een eeuwenoud vak in stand mag houden.”

24 november