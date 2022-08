Fietser gewond in Darp na aanrijding met auto

Dierenambu­lan­ces van Groningen tot Zeeland last van vrijwilli­ger­ste­kort: ‘Andere tak van sport’

Meerdere dierenambulances in Nederland kampen met een vrijwilligerstekort, mogelijk omdat er zoveel betaald werk te vinden is. Dit beeld schetst de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN). Ook de Dierenbescherming ziet dat in heel Nederland, “van Groningen tot Zeeland”, bijvoorbeeld dierenambulancechauffeurs worden gezocht.

