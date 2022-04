Finkers: NAM wil dat ik kritisch filmpje over lozingen verwijder

De NAM wil dat cabaretier Herman Finkers een kritisch filmpje over de injectie van afvalwater in Twente van internet haalt. Dat heeft de komiek maandag gezegd op Twitter.

Het afvalwater komt vrij bij de oliewinning in het Drentse Schoonebeek en bevat giftige chemicaliën. Finkers wil de video offline halen ‘zodra de lozingen definitief zijn gestopt’, laat hij weten. In het filmpje zet Finkers een aantal experts achter elkaar die vertellen hoe gevaarlijk de lozingen in Twente zijn. Volgens de cabaretier kwam op zijn vraag waarom hij het filmpje zou moeten verwijderen ‘niet echt een sterk antwoord’.

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) beloofde in januari ‘op korte termijn’ de injectie van afvalwater in Noordoost-Twente stop te zetten. Finkers stelde toen dat hij de toezegging ‘eerst wilde zien, en dan pas wilde geloven’. De cabaretier hielp de afgelopen maanden de lozingen op de landelijke agenda te zetten.

Finkers woont zelf in het gebied waar de NAM al jarenlang afvalwater in de grond injecteert. Volgens veel inwoners leiden de lozingen tot aardschokken en chronische vervuiling van de grond. Finkers noemde de kwestie ‘Groningen in het kwadraat’.

Al jaren verzet

De NAM deed de toezeggingen tijdens een commissievergadering van de gemeente Dinkelland. De NAM pompt het afvalwater nadat het vrijkomt in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente. Daar is al vele jaren verzet tegen deze praktijk. In het verleden zijn er lekken geweest in de leidingen waarmee het afvalwater naar Twente wordt getransporteerd.

De Tweede Kamer gebood het kabinet-Rutte in december om de ondergrondse NAM-lozingen in Twente op te schorten. De NAM was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.