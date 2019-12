Geld en cadeautjes voor explosieslachtoffer Kenan en zijn ouders uit Coevorden

VideoDe spaarpotjesactie in Coevorder winkels voor het door een explosie getroffen gezin Hasan heeft 1827 euro en 44 cent opgebracht. Dit werd dinsdagochtend bekend gemaakt in lunchroom De Ganzenhoedster in Coevorden. Bovendien hadden de Coevordenaren meer verrassingen in petto voor het gezin.

In Coevorden stortte op zaterdagmiddag 7 december in de Sallandsestraat grillroom Ali Baba in. Op dat moment waren er twee mensen in de zaak aanwezig: exploitant Mahmoud Hasan en zijn 5-jarige zoontje Kenan. Mahmoud werd snel uit de puinhopen gehaald, Kenan kon pas uren later uit zijn benarde positie worden bevrijd.

Volledig scherm Terwijl de opbrengst van de spaarpotjesactie bekend werd gemaakt, werd nog steeds gewerkt om de puinhopen van de grillroom op te ruimen. © DvhN

Heel Nederland leefde mee met het gezin. In Coevorden begon Daniëlle van der Weide met steun van de plaatselijke handelsvereniging een inzamelingsactie. Maandagmiddag werden de spaarpotjes open gemaakt en in de bank werd het geld geteld.

Van der Weide was blij met de opbrengst. ,,Het is een mooi bedrag’‘, zei ze na de overhandiging van de cheque. ,,Ik realiseer me dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Maar wel een heel mooie druppel.”

Mahmoud Hasan zei na de overhandiging dat hij nog niet weet of hij opnieuw een grillroom wil openen.

Volledig scherm De spaarpotjesactie heeft 1827,44 euro opgebracht voor het door een explosie getroffen gezin Hasan. © DvHn

Burgemeester Bouwmeester spreekt het gezin Hasan toe. Richard Dimmendaal van de Handelsvereniging hoort toe. Foto: DvhN

Tussenstand actie Heidi Assen: 5960 euro

Heidi Assen uit Coevorden startte daags na de explosie voor Kenan en zijn ouders een doneeractie. Die heeft tot nu toe 5960 euro opgeleverd, waarmee het streefbedrag van 5000 euro ruimschoots is overschreden.

,,Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar wordt het bedrag op dat moment uitgekeerd aan mij en dan zorg ik er persoonlijk voor dat het bij de mensen terechtkomt”, zegt Assen.

Volledig scherm Kenan heeft nog een beetje last van zijn arm. © DvhN

Andere acties

Een gezin uit Emmen won een kerstpakket en doneerde het aan het gezin Hasan. Center Parcs gaf een weekje vakantie in de Huttenheugte in Dalen cadeau. Kenan kreeg van de gemeente Coevorden een grote doos Lego. Bij de gemeente kwamen tien kaarten en brieven binnen, die ook aan Kenan werden overhandigd.

Het gezin Hasan was een beetje beduusd van alle acties. Kenan vertelde dat het goed met hem ging, maar dat hij alleen nog wat last van zijn arm had.

Volledig scherm Kenan met een grote doos Lego die hij gekregen heeft. © DvhN

Van de grillroom is niets anders over dan brokstukken. De gemeente wil dat het terrein liefst nog voor de jaarwisseling is opgeruimd.

De Sallandsestraat is een van de straten die opgeknapt moet worden in het kader van herontwikkeling. De gemeente is in gesprek met de eigenaren van de panden over de nieuwe invulling van het gebied. Het onderkomen van de grillroom was van een particuliere eigenaar uit Coevorden. In de straat staan ook panden die in bezit zijn van woningcorporatie Domesta.

Volledig scherm Burgemeester Bouwmeester spreekt met Kenan © DvhN