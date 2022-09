Gemeente Assen herstelt 39 graven Zuiderbegraafplaats na stormschade

Politie moet over onbegaan­baar terrein naar melding: beschikba­re golfkar biedt uitweg

Afgelopen zaterdagmiddag is de politie met een golfkar naar een melding in het bos in Gasselte gereden. Het bijzondere voertuig moest gebruikt worden om een persoon te kunnen helpen die onwel was geworden op het veld achter de camping Het Horstmannsbos. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

