Gevoelsmatig ijskoud weekend voor de boeg: ‘Dikke jas met handschoenen en sjaal nodig’

Het eerste weekend in december verloopt volgens Weeronline licht winters. Het is overwegend grijs met af en toe wat zon. Het blijft verder grotendeels droog, dus de paraplu kan thuis blijven. In de nachten vriest het licht, overdag is het zo’n 2 tot 3 graden boven nul. Door de stevige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur echter een paar graden onder nul.

Vrijdag wordt het door een meest matige oosten- tot noordoostenwind niet veel warmer dan 2 graden in het oosten en 4 tot 5 in het westen. Gevoelsmatig lijkt het echter de hele dag te vriezen. ,,Een dikke jas in combinatie met handschoenen en een sjaal zijn dan ook aan te raden”, aldus Weeronline.

Het weerbeeld is vrij grijs en uit de dikkere bewolking kan soms wat lichte motregen of motsneeuw vallen. De zon laat zich in het noorden en later ook in het westen nog even zien, maar elders blijft het bewolkt. In het zuiden van Limburg kan nog wat (smeltende) sneeuw vallen.

Koud

Zowel op zaterdag als op zondag is het vrij koud. Het kwik geeft officieel waarden van 2 tot 3 graden aan, maar door de koude noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur het hele weekend onder nul. De zon laat zich zaterdag wel goed zien, maar zondag is er meer bewolking. Alleen in het noorden kan de zon dan nog even doorbreken. Het blijft wel droog en in de avond en nacht kan het licht vriezen.

Het koude weer houdt ook na het weekend nog aan, verwacht het weerbureau. De bewolking blijft ook overheersen met af en toe wat neerslag. Hierbij kan soms ook natte sneeuw vallen. Waar het overdag maximaal een graad of 5 is, zakt de temperatuur ‘s nachts naar waarden rond het vriespunt. Het blijft hiermee vrij koud voor de tijd van het jaar, want gemiddeld is het begin december nog 6 tot 8 graden.