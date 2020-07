Geweldig nieuws! Botkankerbehandeling 3-jarige Eva slaat aan

Wachttij­den ggz in Groningen en Drenthe zijn te hoog

2 juli Mensen in Groningen in Drenthe moeten nog te lang wachten op een plek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In acht regio’s, waaronder in Groningen en Drenthe, is ‘extra aandacht en inspanning nodig’ om de wachttijden binnen de normen te krijgen, constateert een speciale commissie van onder meer de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland.