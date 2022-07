Gewonde en aanhouding bij kop-staartbotsing Erica

Inwoner Oude Pekela zwaarge­wond na steekpar­tij in Emmen

De politie heeft een 39-jarige vrouw uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in een woning in Emmen. Daarbij raakte in de nacht van woensdag op donderdag een 55-jarige man uit Oude Pekele zwaargewond.

21 juli