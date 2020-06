Glazenwasser Herman banjert met ladder langs de koning: 'Ik dacht: wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?’

Glazenwasser Herman Dinius (50) wilde woensdag in Borger nog snel even een ladder op de fiets wegbrengen. Hij banjerde voor de monumentale Willibrordkerk pardoes langs koning Willem-Alexander. Al had Dinius zelf geen flauw idee, vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden .

Ha Herman, wat is er precies gebeurd?

,,Ik moest vandaag een paar ramen zemen, dus ik bracht gisteren alvast mijn ladder die kant op. Omdat ik pal naast de kerk woon, rijd ik wel vaker zo over het plein. Het viel me op dat het druk was, maar ik dacht: zal wel een bruiloft zijn, of zo.

Ik wilde er even snel tussendoor schieten, maar toen wilde een beveiliger me vastpakken. Ik had op dat moment alleen geen idee dat het een beveiliger betrof. Ik zei: wat doe jij nou, gek? Daarna ben ik hoofdschuddend doorgefietst. Ik moest mijn dochter nog ophalen.”

En tijd is geld.

,,Zo is het. Maar goed, ik was alweer thuis toen mijn vriendin binnenkwam. Ze vroeg: weet je wie hier net in het dorp was? Ik had natuurlijk geen flauw idee. ‘De koning’, zei ze. Toen begon er iets te dagen. Je wil niet weten wat er gebeurde toen ik mijn telefoon pakte. Allemaal berichtjes, vol gas op Facebook en het filmpje van het moment zelf staat heel hoog op Dumpert. Ik dacht: wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?”

Volledig scherm © Marcel Jurian de Jong.

De koning, zou je kunnen zeggen.

,,Precies. Weet je wat het is? Als ik had geweten had dat de koning daar stond, was ik heus wel gestopt. Ik ga er echt niet expres doorheen rijden. Zoveel respect heb ik wel.”

Je leek vrij makkelijk overeind te blijven toen de beveiliger je vastpakte?

,,Ja, die krijgt er op sociale media flink van langs, heb ik gelezen. Want stel dat ik was gevallen met die ladder. Ik had me lelijk kunnen bezeren. Daarom reageerde ik ook zo verhit. Aan de andere kant is het ook wel mooi. In de grote steden staat er op dit soort momenten overal politie en was ik niet eens in de buurt van de koning gekomen, maar in Borger kan het gewoon op deze manier. Geen geouwehoer.”

En nu?

,,We fietsen vrolijk verder, hé. Ik sta voor een huis, waar ik zo gewoon weer de ramen moet zemen. Al hebben ze het er hier ook al over het moment met de koning. Blijft waarschijnlijk nog wel een poosje een mooi verhaal om te vertellen.”